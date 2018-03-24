المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تجتمع في جنيف مع مساعد وزير الخارجية المصري ومسؤول بمعهد الأمم المتحدة للتدريب ورئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي جنيف في 24 مارس / بنا / اجتمعت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مع سعادة السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية المصري مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها سعادتها إلى مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.



وخلال الاجتماع، أعربت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة عن اعتزازها وتقديرها للعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مستعرضة سبل تعزيز علاقات التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية.



كما عقدت سعادتها اجتماعًا مع سعادة السيد ربيع الحداد، مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، حيث تم مناقشة عدد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها مستقبليًا لتعزيز التعاون بين المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.



ومن جانب آخر، التقت سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بالدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بحضور سعادة السفير إدريس الجزائري، حيث أشادا بتجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التعليم والمواطنة وبالتعاون بين المركز ومملكة البحرين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون القائم لتحقيق أهداف وزارة الخارجية في مجال بناء القدرات وتمكين الدبلوماسيين الشباب.



وفي ختام الزيارة، استضافت جامعة ويبستر بجنيف سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي للحديث حول دور المرأة في العمل الدبلوماسي وتجربة سعادتها في هذا المجال، حيث تخلل الحوار مناقشة التحديات التي قد تواجه المرأة في المجال الدبلوماسي وبحث دور مملكة البحرين في هذا المجال.



خ.ب/ع ع



بنا 1230 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/24 - 11 : 04 PM