استشهاد شرطي وسائق في انفجار قنبلة بالإسكندرية الاسكندرية في 24 مارس / بنا / أعلن مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، أن الانفجار الذي وقع بمنطقة رشدي بالإسكندرية، أسفر عن استشهاد اثنين "سائق ومجند" كانا في سيارة أخرى خلف سيارته، وإصابة مجند آخر.



وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، قال في بيان صحفي، ان عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية انفجرت أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلًا سيارته.



وحسب المسؤول، ان الانفجار اسفر "عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق، على الفور انتقلت الاجهزة لفحص الواقعة".



ع ع



بنا 1141 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/24 - 44 : 02 PM