الكويت: الدافع الانساني والاخلاقي هو الحافز الاساسي لمواجهة الجوع وانعدام الامن الغذائي نيويورك في 24 مارس / بنا / أكدت دولة الكويت ان الدافع الإنساني والاخلاقي يجب ان يكون الحافز الاساسي لمواجهة ازمة الجوع وانعدام الامن الغذائي، وقالت انه "لا يوجد اي مبرر اخلاقي يسمح بأن يموت اشخاص او مجموعة بسبب الجوع".



وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة خلال جلسة مجلس الامن الخاصة بالجوع والصراعات، ان الانذار المبكر كالانذار الذي وجهه الامين العام والاجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة انسانية يعد نوعا من التفاعل بين مجلس الامن والامين العام ومثالا هاما من نماذج الانذار المبكر والوقاية اللازمة لتفادي الازمات الانسانية الخطيرة لا سيما تلك التي تقودها الصراعات.



واضاف انه يجب الاخذ بالاعتبار أن التنفيذ الفعال والسريع لأهداف التنمية المستدامة وجدول اعمال 2030 سيساهم ايضا في منع الأزمات المستقبلية المتعلقة بالجوع مع التركيز بشكل خاص على معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتغير المناخ وعدم المساواة.



وتابع العتيبي في كلمته التي نقلتها وكال الانباء الكويتية، قائلا "لا نستغرب بأن ثاني هدف من اهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع وهو هدف ممكن تحقيقه وتجنبه نظرا للموارد والامكانات المتوفرة في عالمنا".



وشدد العتيبي على ان الحل السياسي وتعزيز الدبلوماسية الوقائية ومعالجة جذور المشاكل الحل الامثل بما في ذلك حث اطراف النزاع على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وادراج ولايات الحماية المدنية المناسبة لعمليات حفظ السلام واطلاق آليات غير متحيزة للتحقيق والمساءلة.



واكد اهمية تحديد الخطوات الفورية التي يمكن ان تتخذها الامم المتحدة والدول الاعضاء للحد من خطر ارتفاع المجاعة وانعدام الامن الغذائي واهمها ايجاد حل للصراعات التي تؤدي الى انعدام الامن الغذائي وانتشار الجوع.



ودعا العتيبي الى التركيز على حشد الاموال والموارد التي تحتاج إليها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة من اجل الاستجابة لهذه المخاطر والازمات وضمان وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين.



وافاد العتيبي بأن البيانات تظهر ان 124 مليون شخص في 51 دولة تأثروا بانعدام الامن الغذائي الحاد خلال عام 2017 بزيادة بلغت 11 مليون شخص عن العام السابق وذلك وفقا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2018 الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي.



ولفت الى استجابة دولة الكويت من خلال تخصيص 15 مليون دولار لمعالجة ازمه انعدام الامن الغذائي في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.





ع ع



بنا 1115 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/24 - 22 : 02 PM