الجنسية والجوازات تبدأ غدا باستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى الفورملا (1) المنامة في 24 مارس/ بنا / بناءً على توجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة تبدأ شؤون الجنسية الجوازات والاقامة غداً الأحد باستقبال زوار مملكة البحرين لحضور لسباق جائزة البحرين الكبرى الفورملا (1).



وأشارت لإدارة الجنسية والجوازات إلى أن موظفي المنافذ مؤهلون لاستقبال الاعداد الكبيرة من الزوار، وعلى استعداد تام لإنهاء اجراءاتهم بكل يسر وسهولة.



في الوقت ذاته تواصل شؤون الجنسية والجوازات والاقامة تلقي طلبات الحصول على تأشيرة الفورملا 1، إذ يمكن التقدم بالطلب الكترونياً لعدد 115 جنسية محددة على موقع التأشيرة الإلكترونية www.evisa.gov.bh، في حين بإمكان رعايا 67 دولة بالإضافة إلى المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى منافذ المملكة، ويظل خيار التقديم عبر الترتيب المسبق من الضامن بمراجعة مبنى شئون الجنسية والجوازات والإقامة متاحاً لبقية الدول.



ح ب/خ.أ



بنا 1112 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/24 - 19 : 02 PM