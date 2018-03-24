النسخة الرابعة من معرض (مراعي 4) تحفل بالمسابقات التخصصية بمشاركة كل القطاعات الحيوانية المنامة في 24 مارس/ بنا / أكد د. إبراهيم يوسف القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشئون الزراعة أن النسخة الرابعة من معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي 4) ستحفل بالمسابقات التخصصية التي تعنى بكل القطاعات الحيوانية المشاركة في المعرض.



وأشار د. إبراهيم إلى أن الرعاية الملكية السامية لمعرض مراعي 4 تشكل حافزا لمزيد من العطاء و التطوير لقطاع الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي عموما، مبينا أن هذا المعرض يحظى بدعم كبير من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و متابعة لصيغة من قبل سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية ليكون محطة مهمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي.



وأكد ان المعرض سيكون مفتوحا للجمهور الكريم بدءا من يوم الأربعاء المقبل تاريخ ٢٨ مارس وحتى يوم السبت ٣١ مارس الجاري في الفترتين الصباحية والمسائية، مبينا أن المسابقات المطروحة في معرض مراعي بنسخه الثلاث السابقة طالما شكلت بؤرة استقطاب ومحطة للتنافس بين المربين والهواة والمهتمين، وكانت الدافع لدخول عدد ليس بالقليل لمضمار التربية لهذه الحيوانات واقتناءها ودراستها والتعرف على فصائلها وسلالاتها وكانت سبب زيادة الوعي بضرورة الرعاية الصحية لها وكيفية المحافظة عليها من قبل المربين انفسهم، وتجهيزها للمسابقات ومن بينها معرض مراعي، وخاصه مع وجود نخبة من المحكمين الدوليين المحليين ممن يحملون الألقاب، وكانت هذه المسابقات سبب في شهرة الفائزين وترويجاً لتجارة البعض منهم.



وأوضح يوسف أن مسابقات مراعي تنقسم لقسمين: القسم الأول: مسابقة جوائز جلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه الكبرى، وعددها 9 جوائز وتشمل: (جائزة: اجمل فحل، جائزة اجمل فرس، جائزة اجمل مهر، جائزة اجمل مهرة، جائزة اجمل ناقة، جائزة أجمل صقر، جائزة اجمل كلب سلوقي، جائزة أجمل بقرة وجائزة اجمل حمامة.



وأوضح بأن القسم الثاني يتضمن جوائز أقسام العرض (الماشية، الأغنام، الماعز، الكلاب، الحمام والطيور الصغيرة)، ويبلغ عدد المسابقات الإجمالي (143 مسابقة وبطوله)، وعدد الجوائز الإجمالي (480 جائزة) وعدد المشاركين الإجمالي هو (900 مشارك): وهي موزعة كالتالي: الماشية: مسابقة السلالات المتخصصة في إنتاج اللبن (الهولدشتاين، الجيرسي والبراون سويس) (مسابقة الطلوقة لسلالة الهولدشتاين) و (جائزة السلالة المتفردة)، إذ يبلغ عدد المسابقات في هذا القسم 5 مسابقات وعدد الجوائز 13 جائزة وعدد المشاركين 15 مشارك.



واشار إلى أن المعرض يحظى أيضا بوجود الأغنام خلال مسابقة السلالات المتخصصة في إنتاج اللبن (العواسي، البربري، السلالة المتفردة) إذ يبلغ عدد المسابقات في هذا القسم 3 مسابقات وعدد الجوائز 9 جوائز وعدد المشاركين 15 مشارك، والماعز من خلال مسابقة السلالات المتخصصة في إنتاج اللبن (الحجازي، الكاموري، العارضي، الفرور) (جائزة السلالة المتفردة). إذ يبلغ عدد المسابقات في هذا القسم 5 مسابقات وعدد الجوائز 13 جوائز وعدد المشاركين 20 مشارك، وكما يتضمن المعرض مشاركة الكلاب من خلال بطولة البحرين الوطنية للسلق العربي الأصيل، بطولة البحرين الوطنية لإصالة الكلاب، إذ يبلغ عدد المسابقات في هذا القسم 39 مسابقة وعدد الجوائز 111 جائزة وعدد المشاركين حوالي 350 مشارك.



وأضاف بأن المعرض أيضا يحظى بمشاركة الطيور الصغيرة عبر مسابقة تقام بين أهم سلالات الطيور الصغيرة والببغاوات (روزيكوليس، باجريجار،كوكتيل،فيشري، هوقورومو، فيشري). إذ يبلغ عدد المسابقات في هذا القسم 75 مسابقة وعدد الجوائز 215 جائزة وعدد المشاركين حوالي 150 مشارك، والحمام من خلال مسابقات بين الفصائل والسلالات المختلفة لحمام الزينة عدد البطولات بهذا القسم 16 بطولة وعدد الجوائز 120 جائزة وعدد المشاركين حوالي 450 مشارك.



ح ب/خ.أ



بنا 1045 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/24 - 00 : 02 PM