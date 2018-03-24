المجلس الأعلى للبيئة وجمعية حفظ النعمة يوقعان على مشروع الرائدة البيئية المنامة في 24 مارس/ بنا /وقع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مذكرة تفاهم مع (جمعية حفظ النعمة) بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد عبداللطيف الراجحي والرئيس التنفيذي للجمعية ثورة الظاعن وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك صباح يوم الخميس في مقر المجلس.





و تتضمن مذكرة التفاهم أطلاق مشروع الرائدة البيئية ويهدف الى إعداد نخبة من ربات البيوت والأسر ومنتسبي المراكز متخصصين في نشر الوعي بأهمية الاستفادة من بقايا الطعام في أوجه متعددة.



وأكد الدكتور محمد بن دينه أن هذا التعاون يأتي من منطلق حرص المجلس الأعلى للبيئة على التعاون مع الجمعيات الأهلية في المجالات التي تعزز الثقافة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية لدى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيدا سعادته بالدور المتميز الذي تقوم به جمعية حفظ النعمة في تعزيز العطاء ونشر روح الإنسانية والتنمية المجتمعية المستدامة من خلال عملها على استثمار النعمة بالشكل الأمثل والأنشطة الخيرية والاجتماعية المتنوعة.



من جانبه عبّر رئيس مجلس الإدارة السيد عبداللطيف الراجحي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للبيئة، مشيدا بهذا التعاون والذي سيكون له دور بارز في تحقيق الأهداف المشتركة، واهمها رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مملكة البحرين في المحافظة على النعمة، مشيدا بالجهود الطيبة التي يبذلها المجلس لزيادة روابط الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.



الجدير بالذكر أن المذكرة تنص على التزام المجلس الأعلى للبيئة بتقديم المحاضرات التوعوية حول أهمية الاستفادة من بقايا الطعام وعدم هدره والإسراف فيه لجميع فئات المجتمع، والتعاون من الجمعية في تقديم المحاضرات والمشاركة في الندوات والورش التثقيفية والمعارض المقامة في مملكة البحرين، كما يلتزم المجلس بتصميم ونشر المعلومات والبيانات عن أهمية الاستفادة من بقايا الأطعمة وعدم رميها وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.



كما نصت المذكرة على التزام جمعية حفظ النعمة بقوانين المملكة وتشريعات حماية البيئة واشتراطات المجلس الاعلى للبيئة، وعلى التعاون مع المجلس في سبيل خلق جيل واعٍ بأهمية حفظ النعمة ونشر ثقافة الحفاظ عليها والارتقاء بالعمل الخيري، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والدورات وورش عمل التدريبية ذات العلاقة بنشاط الجمعية وترتيب حملات إعلانية تثقيفية وتوعوية مكثفة تصب في مجال التعاون، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تعزز اهداف المذكرة، وتقديم بيانات كاملة عن كميات النعم التي تم تجميعها.



ع م



ح ب/خ.أ



بنا 1040 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/24 - 44 : 01 PM