بلدية الجنوبية تصدر 31 ألف معاملة صادرة من قسم تراخيص الخدمات في 2017 المنامة في 24 مارس/ بنا / صرح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم بن عبداللطيف عبدالله، بأن البلدية ممثلة في قسم تراخيص الخدمات، أنجزت 31 ألف و526 معاملة خلال العام 2017، بمعدل 131 معاملة يومياً، مشيراً إلى أن جميع المعاملات تنجز خلال الأوقات المحددة، ومعظمها تنجز في اليوم ذاته، وهي تشمل طلبات العناوين وطلبات السجلات وطلبات الإعلانات.

وأضاف بالنسبة لطلبات السجلات فقد تم انجاز 14 ألف و669 معاملة في العام 2017، تم تصديق 8552 منها، و5950 تم إرجاعها للتعديل، ورفضت 167 معاملة.



وقال المدير العام أن نسبة الطلبات التي مررت في أقل من 3 أيام بلغت 98%، كما أن معدل سرعة الرد هي أقل من يوم، وتنجز المعاملة الواحدة بحد أقصى خلال 3 أيام، لافتاً إلى أن متوسط عدد المعاملات الخاصة بالسجلات في اليوم الواحد لعام 2017 هو 61 طلب، وفيما يتعلق بمعاملات العناوين، أكد المهندس عاصم عبداللطيف أنه تم الانتهاء من 13 ألف و686 معاملة، من ضمنها إصدار 898 استمارة عنوان، و3887 لوحة معدنية و61 شهادة عنوان.



وأضاف المدير العام "جميع معاملات مجموعة العناوين تنجز في اليوم ذاته ما عدا الحالات الخاصة التي تتطلب مراجعة بعض الإدارات"، مشيرا إلى أن معدل معاملات العناوين للموظف الواحد هو 6843، ومعدل معاملات العناوين في اليوم الواحد هو 57 معاملة.



وحول ما يتصل بالإعلانات، أفاد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية بأنه تم انجاز 3171 معاملة للإعلانات في 2017، وإصدار 1967 رخصة من بينها، في حين تم إرجاع 636 معاملة للتعديل، ورفض 568 طلب، منوها إلى أن البلدية اتخذت إجراءاتها إزاء الإعلانات المخالفة، حيث تم إزالة 1200 إعلان مخالف العام الماضي، داعياً الجميع إلى الالتزام باشتراطات الرخص الصادرة للإعلانات، وضرورة مراجعة المعنيين في البلدية قبل تركيب أي إعلان في الشوارع العامة، وذلك تنفيذاً لقانون إشغال الطرق العامة لسنة 1996م.



ح ب/خ.أ



بنا 1000 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/24 - 13 : 01 PM