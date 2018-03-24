محافظة العاصمة تصدر تقريرها السنوي لعام 2017 يتضمن المشاريع والبرامج والفعاليات التي نظمتها المحافظة المنامة في 24 مارس/ بنا/ أصدرت محافظة العاصمة تقريرها السنوي للعام 2017 وذلك للسنة الخامسة على التوالي، حيث رصد التقرير معلومات وبيانات حول مجمل المشاريع والبرامج والفعاليات التي نظمتها المحافظة خلال العام الماضي، في كتاب بلغ مجموع صفحاته 160 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، تم تقسيمه إلى سبعة أبواب رئيسة وهي: محافظة العاصمة، والأمن المجتمعي، والإشراف على التنمية والتواصل مع الأهالي، والبرامج والمشاريع المستدامة، والشراكة المجتمعية، وإنجازات ومكتسبات محلية ودولية، إضافة إلى باب التطوير والتحديث، كما احتوى التقرير على بيانات مقارنة منتقاة تغطي الأعوام من 2014-2017.



واستقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة فريق عمل إعداد التقرير السنوي، الذي ضم نائب المحافظ الأستاذ حسن المدني، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة السيد صلاح بوزيد الدوسري، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام محمد الخالدي، واخصائي العلاقات العامة عمر البلوشي، وإداري المحتوى الإلكتروني إبراهيم الزياني، واداري مكتب المحافظ محمد يدكار، حيث أشاد معاليه بجهود الفريق الكبيرة في إعداد التقرير، وما احتواه من معلومات توثق حجم عمل المحافظة خلال العام الماضي، معتبرا التقرير "مرجعاً يمكن للمعنيين والأخصائيين والخبراء الاستفادة منه في إعداد تقاريرهم المتعلقة بالمحافظة".



وقال المحافظ إن إصدار التقرير الخامس "يأتي في ظل الإنجازات التي شهدتها المحافظة في 2017، مواصلة لمسيرة العطاء والتميز التي بدأتها المحافظة منذ إنشائها، ومما يبعث على الفخر والاعتزاز المنحنى التصاعدي الملحوظ في الارتقاء بجودة ومضمون الخدمات والبرامج التي تقدمها وتطرحها وزيادة عددها وتوسع الشريحة المستهدفة من تلك البرامج، الأمر الذي يعطي المسؤولين والموظفين في المحافظة الدافع للتطور والاستمرار".





خ.ب/خ.أ



بنا 0929 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/24 - 32 : 12 PM