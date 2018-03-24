الصين تعرب عن رغبتها بمساعدة الكاميرون في تعزيز التنمية المستدامة بكين 24 مارس/بنا/ أعرب لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أمس الجمعة عن رغبة الصين في مساعدة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكاميرون الواقعة في غربي إفريقيا.



وحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن رئيس مجلس الدولة لاصيني قال خلال لقائه مع الرئيس الكاميروني بول بيا في قاعة الشعب الكبرى في بكين "أن الصين والكاميرون بلدان ناميان يتشاركان مصالح مشتركة في التنمية"، لافتا إلى قيام الصين بتزويد الكاميرون بالمساعدة ضمن قدراتها دون أن تعلق أي مطالب سياسية عليها.



وشجع لي الشركات الصينية على الاستثمار في الكاميرون، وإنشاء شراكة إبداعية في مناطق البنية التحتية والإنشاءات والمجمعات الصناعية، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على حماية تحرير التجارة والاستثمار والالتزام بمبادئ السوق وقواعد الأعمال ومعارضة أشكال الحمائية.



وبدوره أعرب بيا عن تقديره للدعم الصيني الكبير والمساعدة المقدمة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن الكاميرون ستواصل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الصين من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى .



ويقوم الرئيس الكاميروني بزيارة دولة إلى الصين تستمر من يوم الخميس وحتى السبت، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وكان الرئيس قد عقد محادثات مع بيا يوم الخميس الماضي، وشهدا معا التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجي وتنمية الموارد البشرية وإنشاء البنية التحتية والتعاون الصناعي .



خ.أ



بنا 0900 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/24 - 02 : 12 PM