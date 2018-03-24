أعضاء لجنة (تعزيز الولاء الوطني) لــــ(الأمن) الإذاعي: مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها وزير الداخلية نقلة نوعية وستزيد من العمل المؤسسي المنامة في 24 مارس/ بنا / أكد الدكتور فؤاد صالح آل شهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية بالجامعة الاهلية وعضو لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تم تشكيلها لوضع الاستراتيجية المطلوبة لمبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها معالي وزير الداخلية، أن "تشكيل هذه اللجنة سيزيد من العمل بشكل مؤسسي من أجل تحقيق الهدف الأسمى للمبادرة"، منوها إلى ان "المبادرة تعكس في مضمونها الشراكة المجتمعية، والتي يتوجب فيها الربط بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة للحد من مشكلات المجتمع والارتقاء بالوطن".

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين، فيما أكدت السيدة آمنة السليطي مدير مدرسة العروبة الابتدائية للبنات والحائزة على جائزة التميز عضو اللجنة " أن مبادرة الانتماء الوطني ستحدث نقلة نوعية في نشر مفهوم اللحمة الوطنية في المجتمع البحريني"، مضيفة أن "وزارة التربية والتعليم تقوم بدور كبير في التركيز على تنمية المواطنة وتعزيز التعايش كتطبيق منهج المواطنة في جميع المراحل الدراسية وكذلك من خلال توجيهات وزير التربية والتعليم، الذي يحرص دائما على التأكيد على تعزيز الهوية الوطنية وهذا ما تم تطبيقه على المرحلة الاعدادية من خلال مشروع (المدارس المعززة للمواطنة) بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المدارس لتعزيز قيم المواطنة".



وفي سياق متصل أكد السيد يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة (الوطن) أن "لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لديها تطلعات وتتضمن محورين اساسيين المحور الاول يتضمن رصد كافة التحديات التي تواجهها الهوية البحرينية ومنظومة تعزيز الانتماء بالدولة والمحور الثاني يتضمن طرح سلسلة من المشاريع متوسطة وطويلة المدى التي تواجه التحديات بالهوية البحرينية وتعزز الانتماء".



من جهته أكد السيد يوسف محمد اسماعيل مدير ادارة وسائل الاعلام بوزارة شئون الاعلام، عضو لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "أن المبادرة التي أطلقها وزير الداخلية وإعلانه لجائزة سنوية لأفضل عمل يعزز الولاء ويرسخ القيم الوطنية أمر يبعث على الفخر والاعتزاز إذ يستوجب تقديم أعمال تعزز من قيم المواطنة والشعور الوطني"، مضيفا بقوله " ستكون هناك مرتكزات أساسية ستعمل عليها هذه المبادرة مثل الانشطة والبرامج والتشريعات والحملات التوعوية والمطبوعات وبرامج الانتماء".







ح ب/خ.أ



بنا 0853 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/24 - 00 : 12 PM