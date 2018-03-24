يقام تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة.. مشاركات محلية وعالمية في معرض DLS Exhibition بالبحرين المنامة في 24 مارس/ بنا / أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر (حياة طيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018) الدكتور محمد العرادي اكتمال الاستعدادات لتنظيم معرض DLS Exhibition المصاحب لهذا المؤتمر، والذي سيقام تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة يومي 30 و31 مارس الجاري في فندق كراون بلازا.

وأشار د. العرادي إلى أن معرض DLS Exhibition سيشهد مشاركة جهات محلية وإقليمية وعالمية من جامعات ومؤسسات وشركات وهيئات معنية في مجال طب الأسنان، وبما يعكس قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي وتوطين أحدث التجارب العالمية في مجال طب الأسنان، موضحا أن المعرض سيتضمن لأول مرة في البحرين إقامة عيادة الواقع الافتراضي، إضافة إلى حضور من قبل خبير الابتسامة الرقمية العالمي الدكتور باولو كانو من البرازيل والذي سيقدم نصائح مجانية لرواد المعرض.



وأشار أنه من الجهات المشاركة في المعرض تمكين والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والجمعية السعودية لطب الأسنان، وجامعة رياض العلم، ومصنع كافوكير العالمي في طب الأسنان وسيجالا والنور، وإنفزلاين للتقويم الشفاف، ومؤتمر إيدك دبي وشركة سيارات مزراتي.



على صعيد ذي صلة أوضح د. محمد شهدا رئيس مؤتمر DLS3 Conference أن هذه الفعالية تستقطب أيضا عددا من مشاهير السوشال ميديا العرب في مجال الصحة وريادة الاعمال من أجل اللقاء مع جمهور المؤتمر وتقديم مواضيع في مجال النجاح وكيفية مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف في مجالات مختلفة، لافتا إلى أنه من بين أولئك المشاهير ناديا من استراليا GymNadz وهي فائزة بجائزة افضل تطبيق موبايل في مجال الرياضة، وزينب العقابي من العراق التي تعتبر واحدة من أهم المحفزين بالسوشال ميديا، وهي حاصلة على ماجستير شؤون اجتماعية دولية وتطوير مجتمع، إضافة إلى الكوتش عبير المعتوق من البحرين الخبيرة بمجال تطوير الذات ومؤلفه كتاب Be True .





ح ب/خ.أ



بنا 0850 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/24 - 58 : 11 AM