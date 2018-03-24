السعودية تدين اطلاق النار واحتجاز رهائن بفرنسا والتفجير الارهابي في افغانستان الرياض في 24 مارس/ بنا / أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عملية إطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا، كما أدان التفجير بسيارة مفخخة عند مدخل الاستاد الرياضي في مدينة لشكر كاه جنوب أفغانستان.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المصدر تأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب، وتأييدها للجهود التي تتخذها الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب بما يدعم استقرارها.



وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومتي وشعبي جمهورية فرنسا الصديقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.





و.ش



بنا 0829 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/24 - 42 : 11 AM