الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي في فرنسا أنقرة في 24 مارس/ بنا / أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإرهابية التي وقعت جنوبي فرنسا، وراح ضحيتها أربعة قتلى.

وأعربت الخارجية التركية في بيان اوردته وكالة انباء "الاناضول" عن تعازيها لذوي الضحايا الذين سقطوا في الهجمات.

وقالت "ندين الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينتي كراكسون وتريب في 23 مارس 2018".



وأضافت "نقدم التعازي لذوي الضحايا الذين سقطوا في هذه الهجمات النكراء ونتمنى لهم الصبر، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



و.ش



بنا 0702 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/24 - 08 : 10 AM