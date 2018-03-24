البرلمان الغاني يوافق على نشر قوات أمريكية والمعارضة تقاطع التصويت أكرا 24 مارس/بنا/ قال مشرعون إن برلمان غانا صادق أمس الجمعة على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات عسكرية في تصويت قاطعته المعارضة.

وبموجب الاتفاق العسكري بين غانا والولايات المتحدة ستفتح غانا منشآت ومناطق للقوات الأمريكية والمتعاقدين الأمريكيين دون عوائق.

وذكرت تقارير محلية أن الاتفاق يقول إن المنشآت التي ستقدمها غانا سيتم تخصيصها للقوات الأمريكية فقط أو للاستخدام المشترك مع القوات الغانية، وأضاف الاتفاق "على غانا أيضا أن توفر الوصول إلى مدرج للطائرات يفي بمتطلبات القوات الأمريكية".



وينص الاتفاق أيضا على أن الأمريكيين سيستخدمون المجال اللاسلكي الغاني مجانا وسيتم إعفاؤهم من دفع رسوم على المعدات المستوردة.



وقالت مصادر غانية أن الولايات المتحدة من جانبها ستستثمر نحو 20 مليون دولار في تدريب الجيش الغاني وتزويده بالعتاد، وستجرى أيضا تدريبات مشتركة.



خ.أ



بنا 0641 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/24 - 56 : 09 AM