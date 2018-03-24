سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه في ضحايا الحادث الإرهابي المنامة في 24 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.



ضمنها سمو رئيس الوزراء خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار، متمنيا سموه للمصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى سعادة السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء بجمهورية فرنسا الصديقة.





ح ب/و.ش



بنا 0639 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/24 - 42 : 09 AM