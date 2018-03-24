عاهل البلاد المفدى يعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي المنامة في 24 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.



وأعرب العاهل المفدى في البرقية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية فرنسا في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنيب جمهورية فرنسا وشعبها الصديق كل مكروه.



وعبّر جلالته عن أحر التعازي وصادق والمواساة للرئيس الفرنسي، متمنيا جلالته أيده الله للمصابين بالشفاء العاجل.





ح ب/و.ش



بنا 0623 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/24 - 25 : 09 AM