الداخلية الفرنسية تعلن وفاة الشرطي الذي حل محل رهينة خلال الهجوم الارهابي باريس في 24 مارس/ بنا / أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم السبت وفاة اللفتنانت كولونيل في الدرك الذي حل محل رهينة أفرج عنها خلال عملية احتجاز رهائن في جنوب شرق فرنسا تبناها تنظيم داعش الارهابي.

واوضح الوزير كولومب ان ضابط الشرطة الذي بادل نفسه بإحدى الرهائن في هجوم على متجر جنوبي فرنسا توفى متأثرا بجراحه في المستشفى.



وساعد الضابط، الذي قالت الشرطة إن اسمه أرنو بلترام، في إنهاء إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما ذكرت بي بي سي.



وتطوع بلترام البالغ من العمر 45 عاما بأن يحل محل بالمرأة التي استخدمها المسلح كدرع بشري، وترك الاتصال مع الشرطة على هاتفه المحمول مفتوحا بصورة سرية حتى تتابع الشرطة الموقف في المتجر، بحسب وزير الداخلية جيرار كولوم.



وعندما سمعت الشرطة إطلاق النار، اقتحمت القوات الخاصة المتجر. وقُتل المسلح ولكن بلترام تعرض لإصابات خطيرة، وأثنى كولوم على "بطولة وشجاعة بلترام.



وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق إن بلترام "أنقذ حياة أشخاص وكان موضع فخر لزملائه وبلاده".



وقال المسلح، ويدعى رضوان لقديم (26 عاما)، إنه يقاتل لصالح تنظيم "داعش".



وأطلقت الشرطة النار على لقديم فأردته قتيلا بعد شن ثلاث هجمات منفصلة.



وأفادت تقارير بأن لقديم كان مدججا بالسلاح وطالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، أبرز من نجوا من المشتبه بهم في هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي قتل فيها 130 شخصا.



وألقي القبض على شخص، يعتقد أنه شريك لقديم، فيما يتعلق بالحادث.



و.ش



بنا 0602 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/24 - 24 : 09 AM