محادثات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية وبيونغ يانغ الخميس المقبل سيؤول في 24 مارس/ بنا / قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت إن كوريا الشمالية وافقت على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 29 مارس لمناقشة موعد وجدول اعمال القمة بين الكوريتين في اواخر ابريل.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن ذكرت وزارة الوحدة اليوم السبت ان كوريا الشمالية قبلت اقتراح كوريا الجنوبية لإجراء محادثات على مستوى عال يوم 29 مارس يضم ثلاثة أعضاء برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ - غيون.



وأبلغت سيئول الخميس الماضي بيونغ يانغ عبر قناة اتصال عبر الحدود بمقترحها لعقد محادثات يوم الخميس القادم على الجانب الشمالي من قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم.



و.ش



بنا 0508 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/24 - 36 : 08 AM