مصرع 5 أشخاص واصابه 15 جراء انفجار داخل مصنع للألعاب النارية شرق الهند نيودلهي في 24 مارس/ بنا / لقي خمسة أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء انفجار داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية بيهار شرقي الهند.

ووقع ان الانفجار داخل المصنع الليلة الماضية في بيهار شريف بمركز نالاندا على بعد حوالي 79 كيلومترا جنوبي باتنا، عاصمة بيهار.





وقال مسؤول في الشرطة ان الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء أمس، مما اسفر عن مقتل خمسة وإصابة 15 آخرين.

واوضح ان تم نقل المصابين الى مستشفى قريبة على الفور وبينهم سبعة في حالة حرجة نقلوا إلى مستشفى جامعة باتنا الطبية".



واكدت تقارير محلية ان الانفجار اسفر عن اضرار في أربعة مبان مجاورة، وفقا لما قال أشخاص محليون.

وأمرت إدارة المركز بفتح تحقيق في الحادث.



و.ش



بنا 0443 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/24 - 34 : 08 AM