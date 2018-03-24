مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 24 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.



القيادة الحكيمة تبعث برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس الباكستاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



سفير المملكة لدى ألمانيا الاتحادية يشارك في مؤتمر German-Mena Conference 2018.



تشجيع الأسر المنتجة على المستويين المحلي والعربي .. قصص نجاح الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.



سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم حفل استقبال لاستعراض الفرص الاستثمارية في المملكة.



سمو رئيس الحرس الوطني يشهد الاحتفال بيوم باكستان.



سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع بمدير جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني.



مملكة البحرين تدين حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة واحتجاز الرهائن في فرنسا.



المطوع: 960 لاعب يمثلون المراكز الشبابية والاندية الوطنية في (دورينا)



سفير مملكة البحرين لدى مصر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي السيد أحمد بن عبدالعزيز قطان



وزارة الداخلية تعلن القبض على 7 أشخاص مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية بالقرب من مدخل الدراز.‎



البحرين تُشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السل اليوم.



سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في سباق الترايثلون استعدادا لبطولة العالم بهاواي ويشيد بتنظيم السباق من الناحية الفنية.



وزارة الأشغال تتابع سير أعمال مشروع تطوير الزلاق مجمع 1056.



سلاح البحرية الملكي البحريني يقوم برماية بالذخيرة الحية بمنطقة ( هير شتية ).

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وزير شئون الشباب والرياضة: البحرين وفلسطين نموذج فريد من نوعه في تعزيز التعاون الشبابي.



وزير شئون الكهرباء والماء يرحب بفكرة تأسيس جمعية خليجية للطاقة المتجددة.



مملكة البحرين تحتفل بإنجاز طلبتها في الدراسة الدولية لمهارات القراءة (بيرلز).



تحت رعاية رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.. جمعية الهملة الخيرية تزف 204 عريسا وعروس في حفل الزواج الجماعي الحادي عشر.



إنشاء مركز للأمن السيبراني للحماية من القرصنة الإلكترونية.



الإغاثة الطبية البحرينية تغادر إلى كينيا في مهمة إنسانية تطوعية.



«خدمة المجتمع» بجامعة البحرين ينظم ورشة (احتضان التكنولوجيا).



لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى تستعرض تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة لطلبة جامعة جون هوبكنز الأمريكية.



أربعة قتلى بينهم المنفذ في هجمات بفرنسا تبناها تنظيم داعش.



الفلسطينيون يخشون الأسوأ من تعيين بولتون في البيت الأبيض.. والإسرائيليون يحتفون.



ولي عهد السعودية يلتقي شخصيات بارزة في وول ستريت.



البحرين تطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم لنصف الماراثون اليوم.



ناصر بن حمد يشارك في سباق الترايثلون استعدادا لبطولة العالم بهاواي.



اليوم ختام بطولة البحرين الدولية (فيوتشر) للمحترفين بنادي البحرين للتنس.









خ.أ



بنا 0422 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/03/24 - 34 : 08 AM