الطقس في البحرين: معتدل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا نهارا ورطب ليلا

المنامة في 24 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين، اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار ورطب عند الليل.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحو ل إلى شرقية بوجه عام، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية الصغرى 18 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 25%.



شروق الشمس 5:41 صباحا .... وغروب الشمس 5:46 مساءا.



ن.ع/خ.أ



بنا 0350 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/24 - 52 : 06 AM