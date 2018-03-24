الطقس في البحرين: معتدل مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا نهارا ورطب ليلا

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2018/03/24 - 52 : 06 AM
المنامة في 24 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين، اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا مع بعض السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار ورطب عند الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحو ل إلى شرقية بوجه عام، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية الصغرى 18 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 25%.
شروق الشمس 5:41 صباحا .... وغروب الشمس 5:46 مساءا.
ن.ع/خ.أ
بنا 0350 جمت 24/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/24 - 52 : 06 AM