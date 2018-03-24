الاتحاد السعودي للامن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن الامريكية واشنطن في 23 مارس /بنا/ أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن المختصة بالدرجة الأولى في مجال الطيران والدفاع والأمن المعلوماتي وتركز بشكل أساسي في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع لأنظمة التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية حالياً.



وتهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والعمل على تطوير وزيادة قدرات المملكة العربية السعودية في الأمن السيبراني ومكافحة الاختراقات والفايروسات.



كما ستقدم الشركة خبرتها ومعرفتها في دعم وصقل المواهب السعودية المتخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة ونقل التقنية في مجال الابتكار من خلال "بيت الابتكار" بمقر الشركة بأمريكا وتنظيم مسابقة وطنية للبرمجة والأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية .



وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني أن هذه الاتفاقية مع شركة عالمية رائدة مثل شركة لوكهيد مارتن ستشكل إضافة قوية لتدعيم الشباب السعودي المختصين في الأمن السيبراني والبرمجة وتعريفهم بمدى خطورة واستهداف الأنظمة والبنية التحتية المعلوماتية للحفاظ عليها عبر أنظمة مختصة ومفيدة من شأنها أن تسهم في زيادة الوعي والوقاية والإدراك.



س.ي



بنا 2039 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/23 - 43 : 11 PM