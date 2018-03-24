غارات للتحالف العربي على مواقع للحوثيين في الجوف ومقتل 30 عنصرا منهم غرب تعز

عدن في 23 مارس/بنا/ شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف.



وذكر مصدر ميداني لـ (سبتمبر نت) أن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية بمديريتي المصلوب والمتون اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية وتدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.



كما اندلعت معارك عنيفة اليوم بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهتي مقبنة والاشروح غرب تعز إثر هجوم للمليشيا حيث تركزت المعارك في مناطق العفيرة وقهبان والقوز والمناطق المجاورة بجبهتي مقبنة والاشروح.



وتمكنت قوات الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد مليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة وأسفرت عن مقتل القيادي المتحوث علي طربوش مع عدد من مرافقيه وإصابة القيادي عبدالله الزنبيل في قهبان بمقبنة غرب تعز بالإضافة إلى مقتل أكثر من 30 من عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية وجرح آخرين.







س.ي



بنا 2017 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/23 - 24 : 11 PM