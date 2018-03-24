ترامب يوقع على مشروع قانون الموازنة بقيمة 3ر1 تريليون دولار واشنطن في 23 مارس /بنا/ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه وقع على مشروع قانون للانفاق بقيمة 3ر1 تريليون دولار على الرغم من تهديده السابق بالاعتراض عليه .



وقال ترامب إنه قرر التوقيع على مشروع القانون لأنه يشمل مئات المليارات من الدولارات الموجهة للجيش والمخصصة بشكل ملح للسفن والطائرات والمروحيات والدبابات والغواصات.



وذكر أنه درس بعناية شديدة استخدام حق الرفض "الفيتو" لكنه قرر العدول عن ذلك نظرا للمكاسب الهائلة التي ستحقق للجيش.



وأوضح أن تجاهل الاتفاق لما يسمى "بالحالمين" وتقديم دفعة أولى فقط على تمويل إنشاء جدار حدودي كان من بين الأمور في المشروع التي لم تعجبه.



وألقى الرئيس الأمريكي بالمسؤولية على الديمقراطيين المعارضين لرفضهم تضمين اتفاق بشأن "الحالمين" في مشروع قانون الإنفاق.



وأضاف ترامب متحدثا في البيت الأبيض: "لم يكن لدينا خيار سوى تمويل الجيش لأنه يجب أن يكون لدينا أقوى جيش في العالم".



س.ي



بنا 2011 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/24 - 16 : 05 AM