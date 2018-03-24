نائب الرئيس الامريكي يقيم مادبة عشاء تكريما لولي العهد السعودي واشنطن في 23 مارس /بنا/ أقام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مأدبة عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن تكريما لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر المادبة سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.



س.ي



بنا 1937 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/23 - 33 : 11 PM