جمعية الهملة الخيرية تزف 204 عريسا وعروس في حفل الزواج الجماعي الحادي عشر المنامة في 23 مارس/ بنا / اقامت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية حفل الزواج الجماعي الوطني الحادي عشر تحت شعار (لتسكنوا إليها) مساء اليوم الجمعة والذي ضم 204 عريسا وعروس من ابناء الطائفتين الكريمتين والذي اقيم في ملعب نادي التضامن الثقافي والرياضي بحضور ورعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية.







كما حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وعدد من افراد العائلة المالكة الكريمة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سماحة الشيخ عبدالحسين آل عصفور، ورئيس الاوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور، وسعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي آل عصفور وعدد من النواب وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد من المدعوين.



وشهد حفل الزواج الجماعي حضورا حاشدا من الاف المهنئين الذين توافدوا الى منطقة الهملة لتقديم التهاني والتبريكات للعرسان واهاليهم.



وقام كبار الضيوف بتهنئة العرسان وتقديم باقات ورود، وقدم وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سماحة الشيخ عبدالحسين آل عصفور، ورئيس الاوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور، وسعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي آل عصفور باقات ورود وكتاب آداب وسنن الزفاف في الهدي النبوي الشريف لجميع العرسان من تأليف سماحة الشيخ محسن آل عصفور.



وأثنى رئيس الاوقاف الجعفرية على هذه المبادرات الاجتماعية المتميزة التي تمثل عرسا وطنيا بامتياز وتزيد من تلاحم ابناء الطائفتين الكريمتين وتعزز وشائج الاخوة والترابط بين ابنائه وتعكس ما يربط شعب البحرين من وئام وانسجام منذ القدم.



وأكد إن هذا الحفل البهيج الذي يجمع بين أبناء الطائفتين الكريمتين يعكس صورة من صور التعايش السلمي والأخوي المتأصل في البحرين، ويسهم في توطيد وتعزيز التعايش السلمي والاخوي والترابط الاجتماعي .



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية حبيب عبد الرسول مبارك عن شكره وتقديره للجهات الداعمة وكبار الشخصيات التي حضرت الحفل في نسخته الحادية عشرة وجميع المهنئين الذين توافدوا على نادي التضامن لتهنئة العرسان ومشاركتهم افراحهم.



وكانت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية قد دشنت برنامج التأهيل قبل الزواج في الفترة ما بين 17 لغاية 22فبراير 2018 في قاعة الأيام تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بحضور 200 شاب وشابة من الطائفتين الكريمتين بمملكة البحرين، وبمشاركة مدربين متخصصين في مختلف المجالات الأسرية من البحرين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع فريق قادة المستقبل وفريق البحرين للإعلام التطوعي.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1855 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/23 - 58 : 09 PM