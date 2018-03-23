سفير المملكة لدى ألمانيا الاتحادية يشارك في مؤتمر German-Mena Conference 2018 برلين في 23 مارس/ بنا / شارك سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مؤتمر German-Mena Conference 2018 الذي نظمته مؤسسة NUMOV يوم 23 مارس 2018 في برلين.

وخلال المؤتمر، ألقى سعادة السفير كلمة تطرق فيها إلى رؤية مملكة البحرين 2030، وإصلاح سوق العمل، واختيار شركة AMAZON مملكة البحرين لمكتبها ‏AMAZON WEB SERVICES، بالاضافة إلى ما تتميز به مملكة البحرين من حرية الأديان، منوهًا إلى أنه تم تصنيف البحرين كأفضل بلد للوافدين، وأفضل وجهة من حيث التكلفة للتجارة.



كما تطرق سعادته الى المنتدى الاستثماري Gulf Gateway الذي سيعقد في المنامة في الفترة من 10-8 مايو 2018 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرًا سعادته إلى طرق تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين في مختلف المجالات: كالطاقة، والصحة، والسياحة، والتعليم، والقطاع العقاري في البحرين، للشركات الألمانية، مشيدًا بدور مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز التعاون والاستثمار وزيادة التبادل التجاري والسياحة بين مملكة البحرين ودول العالم.



الجدير بالذكر، أن مؤسسة NUMOV هي أقدم وأكبر منظمة في ألمانيا للتنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأدنى والأوسط، حيث أنها تدعم الشركات الأعضاء في تأسيس وتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الثنائي وتعمل المؤسسة مع سفارات المنطقة وكذلك مع السفارات الألمانية في المنطقة، ومع مختلف الوزارات الاتحادية ووزارة الخارجية الألمانية.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1809 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/23 - 30 : 09 PM