امريكا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين وشركة لقيامهم بقرصنة معلوماتية واشنطن في 23 مارس/بنا/ اعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات على عشرة ايرانيين وشركة ايرانية لقيامهم ب"حملة سرقة معلوماتية كبيرة" طالت جامعات ومؤسسات في العالم.





وذكرت وزارة الخزانة الاميركية في بيان اصدرته ان الاشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الايرانية، وهم متهمون بسرقة الملكية الفكرية وبيانات مهمة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول اخرى وكذلك شركة اعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية.



وتم تجميد موجودات الافراد والشركة وحظر تعامل المواطنين الاميركيين معهم.



وقالت وزارة العدل في بيان منفصل انها بدات ملاحقات قضائية ضد تسعة من الافراد العشرة وضد معهد /مبنا/.



واوضح مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في البيان "سرق المواطنون الايرانيون التسعة اكثر من 31 تيراوكتيت من الوثائق والمعطيات تابعة لاكثر من 140 جامعة اميركية و30 شركة اميركية، وخمس وكالات حكومية اميركية واكثر من 176 جامعة في 21 بلدا".



واضاف ان المتهمين فعلوا ذلك لحساب الحكومة الايرانية والحرس الثوري.



وبحسب واشنطن تم انشاء معهد مبنا في 2013 لمساعدة الجامعات ومنظمات البحث العلمي الايرانية في سرقة بوابات الدخول الى المصادر العلمية غير الايرانية.



س.ي



بنا 1532 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/23 - 38 : 06 PM