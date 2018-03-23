مقتل اربعة اشخاص من بينهم الارهابي في ثلاث هجمات قام بها في جنوب فرنسا تولوز (فرنسا)في 23 مارس/بنا/ قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب أربعة اخرون بجروح اليوم الجمعة في ثلاث هجمات نفذها مسلح من تنظيم داعش قبل ان تقتله قوات الامن في جنوب فرنسا.







وذكرت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر قريبة من التحقيق ان المشتبه به قام في البدء بسرقة سيارة وقتل راكبا واصاب السائق بجروح ثم اصاب شرطيا بالرصاص قبل ان يتوجه الى سوبرماركت في تريب جنوب فرنسا حيث قتل شخصين اخرين.



وتابعت المصادر ان قوات الامن قتلت محتجز الرهائن خلال اقتحامها السوبرماركت حيث كان رجل امن مصابا لا يزال محتجزا اضافة الى اصابة عسكري آخر بالرصاص.



واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من بروكسل ان كل العناصر تحمل على الاعتقاد بان الامر يتعلق بهجوم ارهابي وانه سيكون في باريس في الساعات المقبلة.



وقال مصدر قريب من التحقيق ان السلطات تعتقد ان منفذ الهجوم مغربي في الثلاثين من العمر وكان تحت مراقبة السلطات بسبب انتقاله الى التطرف فيما اكد وزير الداخلية ان منفذ الهجمات يدعى رضوان لقديم وانه تحرك بمفرده







س.ي



بنا 1452 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/23 - 35 : 06 PM