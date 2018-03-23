الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة كرش شمال محافظة لحج لحج/ اليمن في 23 مارس / بنا / سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة، اليوم على مواقع إستراتيجية في جبهة كرش شمال محافظة لحج، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب/ محمد النقيب، أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا من السيطرة على مرتفعات الكعيدات والتوميات وساقية الجيش القريبة من منطقة الشريجة إثر عملية عسكرية نوعية ناجحة، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات .

وأكد النقيب على دور مقاتلات التحالف العربي في تحقيق هذا التقدم، موضحاً أن مقاتلات التحالف نفذت اربع غارات مركزة استهدفت مواقع يسيطر عليها الإنقلابيون شمال كرش . كما تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على جبل الاحمر الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة الواقعة شمال شرق كرش .

ومن جانبه قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن العمري إن هذه الانتصارات جاءت نتاج المعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها ابطال الجبهة والدعم والاسناد الغير محدودين من قبل دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.





ع ذ



بنا 1446 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/23 - 22 : 06 PM