سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تقيم حفل استقبال لاستعراض الفرص الاستثمارية في المملكة لندن في 23 مارس/ بنا / أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية حفل استقبال في العاصمة البريطانية لندن لاستعراض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وما توفره المملكة في قطاع الخدمات المالية المتنامي، وذلك بهدف تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متطور للتكنولوجيا المالية المبتكرة.







وقد ألقى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كلمة ترحيبية أكد فيها متانة العلاقات التجارية والتاريخية بين البلدين، والاستعداد لبناء شراكات اقتصادية جديدة وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منوهًا الى ما تتميز به مملكة البحرين من موقع استراتيجي وبيئة أعمال مساندة وأسلوب حياة استثنائي، بالإضافة الى الكفاءات والخبرات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.



حضر الحفل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة السيد خالد عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وعدد كبير من المسؤولين البريطانيين وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم وكبار رجال وسيدات الاعمال ورؤساء التنفيذيين للشركات والمكاتب الاستثمارية والبنوك البريطانية، حيث أشادوا بالكفاءات البحرينية المتميزة وبالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تطبيق السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمكن الشركات والصناعات من ترسيخ أعمالها وتنميتها.



يأتي الحفل على هامش مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية في قمة الابتكار المالية الدولية "Innovate Finance Global Summit" والتي عقدت في مدينة لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 20 مارس 2018.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1440 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/03/23 - 06 : 06 PM