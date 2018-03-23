سمو رئيس الحرس الوطني يشهد الاحتفال بيوم باكستان اسلام آباد في 23 مارس/ بنا / حضر الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الاحتفال الذى نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان، والذى حضره فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وكبار القادة العسكريين وكبار المسئولين بحكومة باكستان الإسلامية وعدد من كبار الشخصيات المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة والشعب الباكستاني.



وشهد سمو رئيس الحرس الوطني العرض العسكري للجيش الباكستاني والقوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، وقد عبر سمو ه عن إعجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما يتميز به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية للقوات البرية والجوية والبحرية.



وبهذه المناسبة، أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ودور جمهورية باكستان الإسلامية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً سمو ه على أن المستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، إنما تعكس جهود ثنائية بين البلدين الصديقين استمرت لعقود طويلة من النماء والازدهار.



ورافق الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى جمهورية باكستان الإسلامية وفداً من كبار ضباط الحرس الوطني، تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهت لسموه.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1430 جمت 23/03/2018







عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/23 - 41 : 08 PM