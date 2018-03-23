سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع بمدير جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني اسلام آباد في 23 مارس/ بنا / التقى رئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية، الفريق نويد مختار مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك(ISI)، في مكتبه بالعاصمة إسلام آباد‪.







ورحب مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء في ظل قيادة البلدين الصديقين .



وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون العسكري المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها بما يصب في صالح البلدين الصديقين .



م.ا.ب/س.ي



بنا 1429 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/23 - 38 : 05 PM