مملكة البحرين تدين حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة واحتجاز الرهائن في فرنسا المنامة في 23 مارس/ بنا / أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة الفرنسية وعملية احتجاز الرهائن التي وقعت اليوم بمدينة تريب جنوب الجمهورية الفرنسية، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية.







واكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في جهودها لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، مجددةً موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف كافة جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم وتجفيف منابع تمويلها.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1428 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/23 - 37 : 05 PM