الرئيس المصري يزور قاعدة جوية بسيناء ويؤكد قرب النصر على التكفيريين سيناء في 23 مارس /بنا/ زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إحدى القواعد الجوية بسيناء واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية والتقى بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء والتي تؤدى مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي .







وأشاد الرئيس المصري بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر مؤكداً على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري .



وأكد أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري وقال " سنأتي هنا قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر " .



وأضاف الرئيس السيسي أن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها ، مشدداً أنه لن يترك مصر عرضه للضياع أو الهدم وأن جهود المصريين هي التي ستبنى مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل .





س.ي



بنا 1428 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/23 - 33 : 05 PM