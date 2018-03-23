الدفاع المدني بإيطاليا يتوقع سقوط حطام المحطة الفضائية الصينية شمال شرق البلاد روما 23 مارس / بنا / أفادت هيئة الدفاع المدني الايطالية بأن أجزاء من محطة تيانغونغ-1 الفضائية الصينية من المتوقع أن تسقط في المناطق الجنوبية من إقليم إميليا ورومانيا (شمال شرق البلاد) خلال عيد الفصح في الفترة بين 28 مارس و 4 أبريل القادم.







وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في شهر سبتمبر 2016 أنها فقدت السيطرة على المحطة، بعد 5 أعوام من إطلاقها في الفضاء، و ستدخل الغلاف الجوي للأرض بطريقة لا يمكن التحكم فيها وأن قطعا منها قد لا تحترق بالكامل في الغلاف الجوي قبل اصطدامها بالأرض.



واشارت هيئة الدفاع المدني الايطالية في مذكرة إلى أن تحديد الإطار الزمني ومسار حطام تيانغونغ-1 سيكون أكثر دقة خلال الـ36 ساعة لدخولها الغلاف الجوي للأرض، ونوهت بأنه لا توجد تعليمات على المستوى الدولي بشأن الحماية الذاتية لاعتمادها في مواجهة هذا النوع من الأحداث نظرا لندرتها.



ع ذ



بنا 1422 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/23 - 30 : 05 PM