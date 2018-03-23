المطوع: 960 لاعب يمثلون المراكز الشبابية والاندية الوطنية في (دورينا) المنامة في 23 مارس / بنا / أكد مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة شئون الشباب والرياضة نوار عبدالله المطوع أن دوري المراكز الشبابية لكرة القدم ( دورينا) الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة في نسخته الثانية يعد من البرامج المتميزة التي تقدمها الوزارة وبرز بشكل واضح في سماء الفعاليات الشبابية والرياضية التي تقدم للمراكز الشبابية والاندية الوطنية في المملكة.





وأوضح المطوع أن مثل هذه البرامج الشبابية تؤكد اهتمام الوزارة بتعظيم المراكز الشبابية والاندية الوطنية وصولا الى تحقيق هدفها الاستراتيجي في جعلها الوجهة المفضلة للشباب لممارسة نشاطاتهم وميولهم في اجواء مثالية هدفها التعارف والتنافس الشريف بين جميع منتسبي المراكز الشبابية مشيدا بدعم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة في سبيل اطلاق هذا الدوري الهام ودعم اللجنة المنظمة له لإخراجه بأفضل صورة أفضل، مثمنا عاليا التفاعل الكبير للمراكز الشبابية والاندية الوطنية وحرصها على المشاركة في الدوري واثراء مسيرته.



وأشار المطوع الى أن (دورينا) يهدف الى ابراز الدور الكبير للمراكز الشبابية في احتضان الشباب وتنمية مهاراتهم الكروية بالإضافة الى اكتشاف المواهب الرياضية وضمها إلى الأندية والمنتخبات الوطنية وكذلك اكتشاف الكفاءات الإدارية والفنية مضيفا الى أن الإقبال الكبير على المشاركة في دوري المراكز الشبابية من قبل المراكز الشبابية والاندية الوطنية الغير منضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة القدم يعطي دلالة واضحة على نجاح فكرة إقامة مثل هذا الدوري والذي سيسهم في بروز المزيد من المواهب الكروية .



وكشف المطوع أن الدوري يشارك فيه 32 ناديا ومركز شبابي ووصل عدد اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الدوري الى 960 لاعب جلهم من اللاعبين المنتمين الى المراكز الشبابية والاندية الرياضية والغير مسجلين في كشوفات الاتحاد البحريني لكرة القدم ومشاركة160 من الجهازين الفني والإداري التابعين للمراكز الشبابية والاندية الرياضية بالإضافة الى الطاقم الإعلامي الخاص بكل مركز شبابي علاوة على اللجان العاملة المتطوعة التي تدير مباريات الدوري، مشيرا الى أن مباريات دورينا تحظى بمتابعة جماهيرية واضحة الامر الذي يؤكد السمعة العطرة التي اكتسبها الدوري في نسختها الأولى.



ت/و





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1419 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/23 - 27 : 05 PM