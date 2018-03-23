سفير مملكة البحرين لدى مصر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي السيد أحمد بن عبدالعزيز قطان القاهرة في 23 مارس/ بنا / أقام سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، وبحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار، مأدبة عشاء تكريمًا لمعالي السيد أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية.







وبارك سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، للوزير أحمد بن عبد العزيز قطان على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية، مشيدًا بالدور البارز الذي قام به في تعزيز العمل العربي المشترك، وجهوده الدؤوبة والناجحة في كافة المحافل الدبلوماسية.



وقال سعادة السفير: "لقد عرفت سعادة الأخ الوزير قطان عن قرب، باعتباره من أكثر السفراء نشاطًا وحضورًا وتميزًا، وأظهر قدرات فائقة ونوعية، عكست الصورة المشرفة والرائدة للدبلوماسية السعودية. فكان خير ممثل لوطنه، وخير معين لعلاقات وطيدة ومتطورة بين بلدين شقيقين، بالإضافة إلى تمثيل بلاده بالشكل الذي يرتقي لمكانة ودور المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضورها الإقليمي والدولي".



وأضاف السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة: "يستعد سعادة الأخ الوزير لمغادرة القاهرة بكل حفاوة وتكريم، تاركًا رصيدًا عظيمًا وكبيرًا، وتجربة دبلوماسية ثرية، متمنيًا لمعاليه كل التوفيق في مهامه المقبلة".



ومن جانبه، أكد معالي أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية في كلمته على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين، ومدى التنسيق بينهما لحماية الأمن القومي العربي، وقدم شكره لسعادة سفير مملكة البحرين في القاهرة على الحفاوة والتكريم في ظل ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تكامل أخوية متينة، والتي تقدم نموذجا يحتذي للعلاقة بين الأشقاء.



حضر الحفل العديد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1323 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/23 - 30 : 04 PM