سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في سباق الترايثلون استعدادا لبطولة العالم بهاواي ويشيد بتنظيم السباق من الناحية الفنية المنامة في 23 مارس / بنا / شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سباق الترايثلون الذي نظمه الاتحاد البحريني للترايثلون.







وبدأ السباق الذي شارك فيه الى جانب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نخبة من الفريق البحريني للترايثلون وعدد من المشاركين من المواطنين والمقيمين، بسباق السباحة لمسافة 1 كيلومتر في بحر فندق السوفوتيل ثم سباق الدراجات لمسافة 120 كيلومتر، واخيرا سباق الجري لمسافة 10 كيلومتر.



وبعد نهاية السباق أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركته في السباق تأتي ضمن الرزنامة الفنية التي وضعها من أجل الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي، والتي ستقام في كونا - هاواي والتي من المقرر اقامتها في شهر أكتوبر المقبل مؤكدا أن السباق كان قويا ومثيرا منذ البداية وهو الامر الذي يدل على الاستعداد المتميز من قبل المتسابقين لخوض غمار المسابقات الثلاثة وانهاء السباق في فترة زمنية قياسية.



واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى أن مستواه الفني في تصاعد مستمر بعد خوض العديد من التدريبات المكثفة والمتنوعة على مراحل طوال الفترة الماضية للإعداد بشكل جيد قبل خوض غمار المنافسة على بطولة العالم للترايثلون معرباً سموه عن تطلعه لتحقيق مراكز متقدمة مواصلةً للنتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت خلال المشاركات السابقة، بما يبرهن على المستوى المميز والمكانة التي باتت تحتلها مملكة البحرين في هذه الرياضة.



واوضح إن سباق العالم يعد من أهم وأقوى النسخ في بطولات العالم للرجل الحديدي، إذ يحظى بمشاركة عدد من الأبطال والمتسابقين المميزين من مختلف دول العالم، والذين يتنافسون على تحقيق مراكز متقدمة الأمر الذي يتطلب استعدادا مغايرا ومستمرا وصولا الى موعد السباق مشيرا سموه انه يشعر بإرتياح تام من الاستعدادات التي تسبق اقامة بطولة العالم والتي يتطلع الى تحقيق نتيجة ايجابية في السباق.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1254 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/23 - 02 : 04 PM