وزارة الأشغال تتابع سير أعمال مشروع تطوير الزلاق مجمع 1056 المنامة في 23 مارس/ بنا / صرح المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تتابع سير أعمال مشروع تطوير الزلاق (مجمع 1056) وجزء من مجمع 1057 حيث نفذت خلال الوقت الراهن ٨٨٪ من اعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي و ٢٨٪ من شبكة تصريف مياه الأمطار.



وقال مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للوقوف على احتياجات أهالي منطقة الزلاق بالمحافظة الجنوبية والعمل على استكمالها وتطويرها لضمان حصول المواطن على أفضل الخدمات، مشيراً بأن نسبة الإنجاز الاجمالية في المشروع قد بلغت ٢٢% .



وأضاف بأنه المشروع مدرج ضمن برنامج تطوير القرى والمناطق القديمة ويسهم في النهضة العمرانية بغية إيجاد شبكة طرق متكاملة في كافة المناطق تلبية لاحتياجات المواطنين ضمن خطة إعادة إنشاء وتطوير الطرق والشوارع القديمة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في المناطق السكنية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان، بالإضافة الى الحد من مشاكل تجمع مياه الأمطار.



وأوضح بأن المشروع يتضمن إنشاء شبكة صرف صحي وربطها بالشبكة الرئيسية، بالإضافة الى تطوير عدد من الطرق الموجودة في المجمع 1056 و 1057 بطول يقارب 8 كيلومترات من المسارات المفردة التي ستخدم 229 وحدة سكنية وسيتم توصيل طرق المجمع بالشبكة الرئيسية للطرق في المملكة عبر توصيله مع شارع عام الجزائر الواقع بين المجمعين المذكورين.



كما يشتمل المشروع على إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وانشاء قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات الأخرى تلافياً لقطع الاسفلت مستقبلاً، وتركيب شبكة لإنارة الطرق وكذلك العلامات المرورية والارشادية وصباغة الخطوط الأرضية لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.



وجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على مقاولات الدور للحفريات والبناء بتكلفة تبلغ 1,282,356 دينار (مليون ومائتان واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وست وخمسون ديناراً).



وأكد مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، واهتمامها الدائم بكل يتعلق بخدمة المواطنين والمقيمين.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1248 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/23 - 08 : 04 PM