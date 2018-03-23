سلاح البحرية الملكي البحريني يقوم برماية بالذخيرة الحية بمنطقة ( هير شتية )‎ المنامة في 23 مارس/ بنا / تود القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن تلفت انتباه كل من يعنيهم الأمر من المواطنين والمقيمين بأنه ستجرى رماية بالذخيرة الحية يقوم بها سلاح البحرية الملكي البحريني بمنطقة ( هير شتية ) شمال البحرين وذلك يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018م من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً .



لذا تدعو القيادة العامة جميع من يهمهم الأمر الى الابتعاد عن منطقة الرماية أعلاه حفاظاً على سلامة الجميع.



ع إ ح/م خ



بنا 1230 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/23 - 39 : 03 PM