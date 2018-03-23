وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيرته الهندية عدد من القضايا الإقليمية والدولية القاهرة في 23 مارس/ بنا / التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيرته الهندية سوشما سواري في إطار زيارته الحالية إلى نيودلهي لرئاسة وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية.



وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح له اليوم، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما تناول اللقاء ايضا التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.



م خ



بنا 1142 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/23 - 50 : 02 PM