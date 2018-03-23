جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 23 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من سعادة السيد سمير عبد الله ناس وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لغرفة تجارة وصناعة البحرين هذا نصها :





حضرة صاحب الجلالة / الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

عاهل البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،





يشرفنا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان على البرقية التهنئة التي تشرفنا بتلقيها من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة انتخابنا رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة "29"، وما عبرتم عنه جلالتكم من تمنيات لنا ولجميع الاخوة أعضاء المجلس بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الغرفة تأكيداً لدورها الفاعل في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في المملكة، مما يعكس استمرار رعاية ودعم جلالتكم للغرفة ولقطاع الأعمال البحريني، ويؤكد في الوقت نفسه نهجكم الحكيم في التواصل المثمر والايجابي مع أصحاب الأعمال بقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار في مملكتنا العزيزة.



صاحب الجلالة، إن ما عبرتم عنه من معاني ودلالات بأهمية دور التجار ورجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة القطاع الخاص وتطوير أدائه والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة واسهموا في بناء نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية، ومؤازرتكم لنا هي محل اعتزازنا وتقديرنا الدائمين، وهي بلاشك تشكل دفعا قويا لنا للعمل بصدق وعزيمة واخلاص في خدمة هذا الوطن العزيز الذي يستظل في ظل قيادتكم الرشيدة بنعمة الأمن والاستقرار، فهذا القطاع كان ولا زال حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية وبفضلها تحقق لبلادنا العزيز كل الانجازات والمكاسب والسمعة الطيبة التي نفخر بها .



ويشرفنا ونحن في مستهل الدورة الجديدة لمجلس الإدارة أن نؤكد لمقامكم السامي مساندتنا لكافة توجهاتكم في سبيل رفعة ونهضة مملكة البحرين، وسنظل مساندين لكافة الجهود الصادقة التي تبذلونها والرامية إلي كل ما يخدم مصلحة مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها واقتصادها الوطني، ساعين مع جلالتكم إلى بناء نموذج اقتصادي متطور تصبح من خلاله البحرين محل تقدير وإعجاب المجتمع الدولي، ويكون من خلاله القطاع الخاص بالمملكة شريك فاعل في نهضة اقتصادية مستدامة بإذن الله.



وفي الختام نجدد لكم يا صاحب الجلالة الحب والولاء والتقدير، سائلين المولى أن يحفظكم لنا وأن يعينكم ويوفقكم إلى تحقيق كل ما تتطلعون إليه، وأن يرعى مسيرة الخير والتحديث والتطوير والمنجزات الحضارية والتنموية التي حققتموها لمملكة البحرين بعطائكم وجهوكم المباركة في هذا العهد الزاهر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم.







وفقكم الله تعالى يا صاحب الجلالة وسدد على طريق الخير خطاكم،

ودمتم بعون الله سالمين.





سمير عبدالله ناس

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين





ع إ ح/م خ



بنا 1138 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/23 - 42 : 02 PM