وزير شئون الشباب والرياضة: البحرين وفلسطين نموذج فريد من نوعه في تعزيز التعاون الشبابي المنامة في 23 مارس/ بنا / أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة أن دعم العلاقات الشبابية العربية أحد الروافد المهمة في بناء تعاون عربي مشترك يكون الاساس فيه تعارف الشباب ونقل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينهم وهو الذي تمكنت مملكة البحرين من تطبيقه على أرض الواقع من خلال استقبال الوفود العربية المختلفة الامر الذي يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تقوية العلاقات الشبابية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة وسط اهتمام بالغ من قبل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك اثناء اللقاء الشبابي الذي جمع بين سعادة وزير شئون الشباب والرياضة واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مع الوفد الشبابي الفلسطيني الذي يزور المملكة وذلك بحضور سعادة السيد طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.



واشار سعادة السيد هشام بن محمد الجودر الى أن زيارة الوفد الشبابي الفلسطيني للبحرين تحظى بمتابعة مباشرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية والذي دائما ما يحرص على التقاء الشباب البحريني مع الشباب العربي.



وبين أن الشباب الفلسطيني يمتلك الارادة الصلبة والعزيمة القوية من أجل الارتقاء بوطنه وبناءه بصورة عصرية له والمحافظة على مقدراته رغم التحديات التي يمر بها مشيرا سعادته الى أنه وخلال زياراته الاخيرة الى فلسطين والمشاركة في فعاليات القدس عاصمة الشباب الإسلامي التقى بعد من الشباب الفلسطيني ولمس منه حرصا كبيرا على بناء وطنهم.



ومن جانبه اشاد اللواء جبريل الرجوب بدور مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا في وقوفها الى جانب دولة فلسطين من أجل قضيته العادلة ومساندتها في كل الأوقات والظروف للقضية الفلسطينية والعمل على حلها مشيرا الى أن مملكة البحرين من ابرز الدول العربية التي تبدي اهتماما بالغا بتبادل الزيارات الشبابية والرياضية مع دولة فلسطين ودائما ما تشهد حراكا شبابيا نشط بين البلدين الشقيقين.



واشار الرجوب الى أن زيارة الوفد الشبابي الفلسطيني للبحرين تحمل دلالات قوية وواضحة على متانة العلاقات الشبابية بين البلدين والحرص على تبادل التجارب الناجحة مشيرا الى تطلعاته بأن تستضيف دولة فلسطين وفد شبابية بحرينيا في المستقبل القريب.



ومن ناحيته اعرب السفير الفلسطيني عن تقديره لمملكة البحرين على حسن استقبال الوفد الشبابي وكرم الضيافة مشيدا بالعلاقات الفلسطينية البحرينية في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي ومثنيا على اهتمام سعادة وزير شئون الشباب والرياضة بزيارة الوفد الفلسطيني للبحرين.



بعدها أُتيحت الفرص للشباب الفلسطيني للحديث عن زياراتهم الى مملكة البحرين والاستفادة من هذه الزيارة فضلا عن تجربتهم اثناء زيارتهم مختلف المواقع الاثرية والحضارية والاقتصادية والسياحية في المملكة.



واعرب اعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الى مملكة البحرين ووزارة شئون الشباب والرياضة استقبال الوفد وتنظيم العديد من الزيارات للتعرف على تجربة البحرين في مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1033 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/23 - 37 : 01 PM