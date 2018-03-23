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الكويت تدين التفجيرين الإرهابيين في مقديشو وكابول
2018/03/23 - 35 : 01 PM
الكويت في 23 مارس/ بنا / أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثي التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال ومدينة كابول بجمهورية أفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية تأكيده وقوف دولة الكويت إلى جانب الصومال وأفغانستان ودعمها لكل الجهود التي يتخذها البلدان ضد العنف والتطرف والإرهاب بما يدعم استقرارهما.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمواجهة ظاهرة الارهاب البغيضة لتنعم البشرية بالأمان والعالم بالاستقرار.


م.ح.

بنا 1030 جمت 23/03/2018


عدد القراءات : 33         اخر تحديث : 2018/03/23 - 50 : 02 PM
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