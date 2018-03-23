وزير شئون الكهرباء والماء يرحب بفكرة تأسيس جمعية خليجية للطاقة المتجددة المنامة في 23 مارس/ بنا / رحب الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بفكرة تأسيس وانشاء جمعية خليجية للطاقة المتجددة والاستدامة والتي تهدف الى دعم وتشجيع صناعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته وفداً من مؤسسي الجمعية يتقدمهم السيد سعيد السماك والدكتور أمين اليعقوب الذين عرضوا على الوزير فكرة تأسيس هذه الجمعية.



وفي هذا الصدد أكد الوزير دعمه وتشجيعه لهذه الفكرة وتوفير الدعم الفني والهندسي وكل أوجه التعاون من خلال وحدة الطاقة المستدامة لتحقيق هذه الطموحات على ارض الواقع، الأمر الذي سيساهم في توحيد الجهود في مجالات الطاقة المتجددة بين جميع الأطراف ذات الصلة في قطاع الاعمال والاستثمار والتعليم والبحث في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.



وتأتي فكرة انشاء هذه الجمعية لتحفيز التعاون والتواصل بين الشركات والمنظمات في دول المجلس لتحقيق الرؤية الخليجية الشاملة نحو خليج اخضر ومستدام، وهذه الجمعية ستشكل نقطة مركزية لجميع المختصين والمهنيين من الدول الاشقاء وتعمل على بناء جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.



وقد استمع الحضور الى توجيهات وزير شئون الكهرباء والماء في هذا الخصوص والطريق الصحيح للسير على الخطوات نحو تحقيق هذه الفكرة الطموحة، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والدعم والتشجيع اللامحدود.











ع إ ح/م.ح.



بنا 1030 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/23 - 33 : 01 PM