قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون موقف بريطانيا في أزمتها الحالية مع روسيا بروكسل في 23 مارس / بنا / أيد قادة الاتحاد الأوروبي موقف بريطانيا في اتهام روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب لتسميم عميل مخابرات روسي سابق كان يعيش في بريطانيا.





وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا، عقب محادثاتهم في بروكسل، أكد على أنه من "المرجح جدا" أن روسيا هي المسؤولة عن محاولة تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته، في بلدة سالسبيري مؤخراً.



واتفق المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد الأوروبي على أنه "لا يوجد تفسير بديل معقول"، واستدعى الاتحاد الأوروبي سفيره في موسكو "لإجراء مشاورات".



ونقلت "بي بي سي" عن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قولها إن هجوم سالسبيري كان "جزء من نمط من العدوان الروسي ضد أوروبا".



وجاء في بيان المجلس الأوروبي :"نتضامن بشكل مطلق مع بريطانيا في مواجهة هذا التحدي الخطير لأمننا المشترك".



وأطلعت ماي نظرائها الأوروبيين على تفاصيل هجوم سالسبيري، وحالة الجاسوس سكريبال وابنته وهما ما زالا في حالة حرجة في المستشفى بعد أن تم العثور عليهما فاقدي الوعي.



وحددت ماي أدلة تقول أن بريطانيا حصلت عليها ضد روسيا، بما في ذلك تحديد المادة الكيماوية المستخدمة وأنها غاز الأعصاب "نوفيتشوك" والتأكد من أن روسيا أنتجت هذا الغاز خلال السنوات الماضية.





م.ح.



بنا 0737 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/23 - 54 : 10 AM