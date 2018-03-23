الرئيس الأمريكي يعين جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي واشنطن في 23 مارس/ بنا / عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، مستشارا جديدا للأمن القومي بدلا من إتش آر ماكماستر.

وتولي بولتون في السابق منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله أن بولتون سوف يتولى مهامه في التاسع من أبريل المقبل، وأشاد في الوقت بـ "العمل الاستثنائي" الذي أداه ماكماستر خلال توليه المنصب.



من جهته قال بولتون إنه سيعمل من خلال توليه هذا المنصب على توفير "مجموعة واسعة من الخيارات" للرئيس ترامب الذي "يحتاج إلى تبادل حر للآراء مع مستشاريه".



وأشارت اذاعة "سوا" الى أن بولتون هو أحد دعاة القيام بعمل عسكري ضد إيران وكوريا الشمالية ويتخذ مواقف متشددة تجاه روسيا.







م.ح.



بنا 0615 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/23 - 58 : 09 AM