القيادة الحكيمة تبعث برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس الباكستاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده المنامة في 23 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمنها سموه خالص تهانيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية وتمنياته للشعب الباكستاني الصديق اضطراد التقدم والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد شهيد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أعرب فيها سموه عن تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، عبر فيها سموه عن اطيب تهانيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً سموه له موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية باكستان الصديق المزيد من التطور والازدهار.





ن.ع/م خ



بنا 0611 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/23 - 22 : 09 AM