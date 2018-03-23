مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 23 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.

/ الملك يهنئ سمير ناس بانتخابه رئيسا للغرفة ويؤكد: انتخابات حرة.. تميزت بالنزاهة والشفافية.

/ بأمر من جلالة الملك : منح ثاجبة بنت سلمان وسام الشيخ عيسى من الدرجة الأولى.

/ سمو ولي العهد يهنئ سمير ناس بانتخابه رئيسا للغرفة التجارية.

/ ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة إنفستكورب.

/ برئاسة ولي العهد التنسيقية تستعرض التقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة.

/ الشيخ محمد بن مبارك يستعرض مجالات التعاون مع مكتب التربية العربي.

/ برعاية الشيخ خالد بن حمد: انطلاق منافسات جائزة «الروائيين الشباب» اليوم.

/ وزير الخارجية يجدد موقف البحرين الداعم للحقوق الفلسطينية.

/ وزير الخارجية يستقبل عضو مجلس إدارة مركز بان كي مون العالمي.

/ وزير الداخلية: المملكة تُعِد حماة الوطن وفق أحدث المعايير الدولية.

/ وزير العدل يستقبل السفيرة الفرنسية.

/ وزير التربية: ماضون في تطوير التعليم الفني والمهني المواكب لمتطلبات سوق العمل.

/ وزير العمل يفتتح معرض البحرين للتعليم والتدريب.

/ برعاية وزير الكهرباء «الدولي للسلام» يطلق مبادرة الدبلوماسية الوقائية للمياه.

/ وزير الكهرباء يرحب بمبادرة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

/ القائد العام لقوة الدفاع يقوم بزيارة تفقدية إلى أحدى وحدات قوة دفاع البحرين.

/ المفتش العام يتفقد جهوزية واستعداد إحدى وحدات قوة الدفاع.

/ «الخارجية» تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول.

/ مساعد وزير الخارجية مؤكدا لوفد الحريات الدينية الأمريكي: صفات الوسطية والاعتدال والتسامح راسخة في المجتمع البحريني.

/ البحرين تشارك في اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف.

/ «الخيرية الملكية» ضيف شرف مهرجان الأم المثالية بالقاهرة.

/ ماتيس لمحمد بن سلمان: سنواصل العمل معا لردع إيران.

/ غارات مكثفة على غوطة دمشق.. ومزيد من القتلى.

/ تركيا تعلن مقتل 3 جنود في عفرين.

/ انفجار بمصنع كيماوي يقتل 6 في التشيك.



م خ



بنا 0608 جمت 23/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/23 - 21 : 09 AM