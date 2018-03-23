مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/03/23 - 21 : 09 AM
المنامة في 23 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين.
/ الملك يهنئ سمير ناس بانتخابه رئيسا للغرفة ويؤكد: انتخابات حرة.. تميزت بالنزاهة والشفافية.
/ بأمر من جلالة الملك : منح ثاجبة بنت سلمان وسام الشيخ عيسى من الدرجة الأولى.
/ سمو ولي العهد يهنئ سمير ناس بانتخابه رئيسا للغرفة التجارية.
/ ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة إنفستكورب.
/ برئاسة ولي العهد التنسيقية تستعرض التقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة.
/ الشيخ محمد بن مبارك يستعرض مجالات التعاون مع مكتب التربية العربي.
/ برعاية الشيخ خالد بن حمد: انطلاق منافسات جائزة «الروائيين الشباب» اليوم.
/ وزير الخارجية يجدد موقف البحرين الداعم للحقوق الفلسطينية.
/ وزير الخارجية يستقبل عضو مجلس إدارة مركز بان كي مون العالمي.
/ وزير الداخلية: المملكة تُعِد حماة الوطن وفق أحدث المعايير الدولية.
/ وزير العدل يستقبل السفيرة الفرنسية.
/ وزير التربية: ماضون في تطوير التعليم الفني والمهني المواكب لمتطلبات سوق العمل.
/ وزير العمل يفتتح معرض البحرين للتعليم والتدريب.
/ برعاية وزير الكهرباء «الدولي للسلام» يطلق مبادرة الدبلوماسية الوقائية للمياه.
/ وزير الكهرباء يرحب بمبادرة الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.
/ القائد العام لقوة الدفاع يقوم بزيارة تفقدية إلى أحدى وحدات قوة دفاع البحرين.
/ المفتش العام يتفقد جهوزية واستعداد إحدى وحدات قوة الدفاع.
/ «الخارجية» تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول.
/ مساعد وزير الخارجية مؤكدا لوفد الحريات الدينية الأمريكي: صفات الوسطية والاعتدال والتسامح راسخة في المجتمع البحريني.
/ البحرين تشارك في اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف.
/ «الخيرية الملكية» ضيف شرف مهرجان الأم المثالية بالقاهرة.
/ ماتيس لمحمد بن سلمان: سنواصل العمل معا لردع إيران.
/ غارات مكثفة على غوطة دمشق.. ومزيد من القتلى.
/ تركيا تعلن مقتل 3 جنود في عفرين.
/ انفجار بمصنع كيماوي يقتل 6 في التشيك.
م خ
بنا 0608 جمت 23/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/23 - 21 : 09 AM